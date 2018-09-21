21 сентября 2018, пятница

В магазине в оккупированном Донецке прогремел взрыв, есть раненые

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По словам очевидцев, неизвестный бросил в магазин гранату
Фото из соцсетей

По словам очевидцев, неизвестный бросил в магазин гранату

В пятницу, 21 сентября, в одном из магазинов возле остановки общественного транспорта Шахта №19 в оккупированном РФ Донецке произошел взрыв.

Как сообщается на ресурсах боевиков, в результате происшествия пострадали два человека. Они получила множественные осколочные ранения.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина бросил в магазин взрывное устройство, предварительно, ручную гранату. Его мотивы не известны.

Согласно некоторым данным, силовики оккупантов уже кого-то задержали, однако связан ли он на самом деле со взрывом, не известно.

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