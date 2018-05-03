В магазине на проспекте Победы в Киеве вспыхнул пожар

В результате пожара никто не пострадал

В четверг, 3 мая, в одном из магазинов на проспекте Победы в Киеве вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"На место происшествия были немедленно направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что горит кровля 1-этажного магазина", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в данное время пожар, площадь которого составила 60 кв. м, ликвидирован.

"Удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные магазины. На месте происшествия работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 человек личного состава. К счастью жертв и пострадавших нет. Причины возникновения пожара выясняются", - добавили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Трухановом острове загорелся нудистский пляж.