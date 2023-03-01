В МАГАТЭ сообщили о возобновлении взрывов вблизи захваченной ЗАЭС
Запорожская АЭС захвачена российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что вблизи захваченной россиянами ЗАЭС снова раздавались взрывы.
В МАГАТЭ отметили, что днем 27 февраля наблюдатели слышали около 20 взрывов, вероятнее всего, в районе станции.
«Это тревожная тенденция, демонстрирующая неотложность и важность создания зоны ядерной безопасности и безопасности на Запорожской атомной электростанции», — заявил Гросси.
Он также сообщил об отключении резервной линии электропередач напряжения 330 киловольт, которая впоследствии ненадолго восстановлена, но утром того же дня снова обесточенв. Эту линию электропередач снова подключили к питанию только днем 26 февраля.
Крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС, захватили российские оккупанты после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.
Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и отстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщалось, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.