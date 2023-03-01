В МАГАТЭ сообщили о возобновлении взрывов вблизи захваченной ЗАЭС 1 марта, 01:25 Запорожская АЭС захвачена российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что вблизи захваченной россиянами ЗАЭС снова раздавались взрывы.



В МАГАТЭ отметили, что днем 27 февраля наблюдатели слышали около 20 взрывов, вероятнее всего, в районе станции.

«Это тревожная тенденция, демонстрирующая неотложность и важность создания зоны ядерной безопасности и безопасности на Запорожской атомной электростанции», — заявил Гросси.

Видео дня

Он также сообщил об отключении резервной линии электропередач напряжения 330 киловольт, которая впоследствии ненадолго восстановлена, но утром того же дня снова обесточенв. Эту линию электропередач снова подключили к питанию только днем 26 февраля.

Инфографика: NV

Крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС, захватили российские оккупанты после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и отстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщалось, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.