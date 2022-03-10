В МАГАТЭ сообщили о потери связи с системами контроля на ЗАЭС

10 марта, 02:59
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ЗАЭС (Фото:НАЭК Энергоатом)

ЗАЭС (Фото:НАЭК Энергоатом)

В МАГАТЭ перестали дистанционно поступать данные с систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской и Запорожской атомных электростанциях, которые захвачены российскими оккупантами.

Об этом сообщается на сайте организации.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что обеспокоен из-за внезапного прекращения поступления этих данных в штаб-квартиру организации в Вене с этих двух объектов, на которых находится большое количество ядерного материала в виде отработанного или свежего ядерного топлива и ядерного материала других типов.

Причину сбоя в передаче данных по гарантиям не удалось оперативно установить, говорится в сообщении.

В МАГАТЭ продолжают поступать соответствующие данные с других ядерных объектов на Украине, в том числе с трех других атомных электростанций.

«Дистанционная передача данных с оборудования МАГАТЭ для целей гарантий, расположенного на ядерных объектах по всему миру, представляет собой важный компонент осуществления гарантий, как на Украине, так и в других странах мира. Такие системы установлены на нескольких объектах на территории Украины, в том числе на всех атомных электростанциях. Они позволяют нам осуществлять контроль за ядерным материалом и деятельностью на этих объектах в отсутствие наших инспекторов», — заявил Гросси.

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Он также выразил обеспокоенность по поводу того, что захваченная российскими оккупантами Чернобыльская атомная электростанция была отключена от электросети и лишилась внешнего электроснабжения.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   ЧАЭС ЗАЭС

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