Запорожскую АЭС подключат к энергосистеме Украины после тушения пожара — МАГАТЭ 6 сентября, 01:27 Запорожская АЭС в данный момент отключена от украинской энергосистемы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что резервную линию, которая соединяла Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, отключили из-за пожара.



В отчете МАГАТЭ сообщается, что линия не была повреждена.

«ЗАЭС продолжает получать необходимую для безопасности электроэнергию от своего единственного действующего реактора. Украина сообщила (МАГАТЭ), что эта резервная линия будет подключена после тушения пожара», — сообщили в агентстве.



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Также отмечается, что во вторник, 6 сентября, генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси опубликует отчет о посещении станции и проинформирует об этом ООН.

5 сентября на временно оккупированной Запорожской АЭС из-за пожара, вызванного российскими обстрелами, был отключен энергоблок № 6. Теперь он обеспечивает только потребности станции.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.

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