В Украине подорожают железнодорожные билеты: на сколько больше придется платить и почему

В мае цена на железнодорожные билеты в Украине может вырасти на 12%

В мае могут подорожать железнодорожные билеты.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Подорожание планируют дважды за год

Приказ о повышении тарифа на 12% на пассажирские перевозки получил почти все согласования от министерств и цены на билеты могут измениться уже после майских праздников, рассказал НВ заместитель начальника департамента пассажирских перевозок дальнего следования Укрзализныци Александр Красноштан.

Однако в этом году стоимость железнодорожных проездных документов будет меняться еще раз - осенью она снова повысится на 12%. По словам Красноштана, это необходимый шаг.

С действующими тарифами на билеты на внутренние поезда компенсируется чуть меньше половины расходов на пассажирские перевозки

Последний раз проезд в купе и плацкартах подорожал в 2014-м году, в вагонах категории СВ - вообще в 2009-м. С действующими тарифами на билеты на внутренние поезда компенсируется чуть меньше половины расходов на пассажирские перевозки, поэтому их убыточность приходится перекрывать за счет грузовых перевозок.

На что потратят деньги от повышения цен

Часть средств от этого повышения перенаправят на закупку 60 новых пассажирских вагонов и капитальный ремонт 150 вагонов, отметил представитель Укрзализныци. Всего на сферу пассажирских перевозок и улучшения их сервиса в этом году планируется перенаправить 3 млрд гривен. Красноштан рассказал, что будут закупаться новые стиральные комплексы для стирки постельного белья, в мае на первых трех поездах будут предлагать горячую пищу, а внутри вагоны будут убирать с помощью новых технологий.

"На летние перевозки мы подготовили 2900 вагонов. И я думаю, что мы нарастим объем летних перевозок минимум на 10% по сравнению с предыдущим годом. Мы закончим летнюю программу, которую мы начали, по обновлению подвижного состава, то есть закупки новых и капитально-восстановительный ремонт вагонов. Так, в принципе, мы обновим 15% нашего парка пассажирских вагонов. Новые вагоны и вагоны, которые пройдут капитальный восстановительный ремонт, будут оборудованы современными системами кондиционирования воздуха и современными туалетными системами ", - рассказал Красноштан.

Напомним, в "Укрзализныце" планируют перевезти в этом году 55 млн пассажиров.

Убыточность пассажирских перевозок и как ее преодолеть

Такое повышение тарифов проблемы с пассажирскими перевозками не решит, а только уменьшит их убыточность, отметил в комментарии Радио НВ экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава. Для того, чтобы ситуация кардинально изменилась, нужно или повысить тарифы в три раза или ввести прямые дотации из госбюджета на перекрытие убыточности и покупку нового подвижного состава, как это делается в Европе. По его словам, ежегодно европейские страны дотируют пассажирские перевозки суммарно на 75 млрд евро. Наибольшие вливания - 10 млрд евро в год - делают Франция, Германия и Италия.

Германия тратит на дотирование железнодорожных пассажирских перевозок миллиарды евро в год, на фото железнодорожная станция в Мангейме / Фото: EPA

"Это вопрос к правительству и депутатам Верховной Рады. Если они это предусмотрят, то это будет делаться, если нет, то украинский пассажирский сектор просто рухнет. Укрзализныця будет вынуждена просто в 10 раз сократить объем пассажироперевозок, так как много вагонов в ближайшие годы придется выводить из эксплуатации в связи с достижением ими конечного срока эксплуатации - 28 лет. До сих пор у нас львиная доля пассажирских вагонов, локомотивов и пригородных дизельных и электропоездов - это все выпущено еще во времена СССР", - говорит экс-заместитель министра инфраструктуры.

Чтобы ситуация кардинально изменилась, нужно повысить тарифы в три раза

Миллиардные долги государства за перевозку пассажиров-льготников также негативно влияют на финансовое состояние Укрзализныци, поэтому необходимо наконец монетизировать льготы, заявил Радио НВ эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре Украинского института будущего Владимир Шульмейстер. По его словам, один из вариантов - дотирование перевозок из местных бюджетов. Поэтому Укрзализныце нужно договариваться в регионах, чтобы продолжали существовать социально значимые маршруты.

"На сегодня благодаря децентрализации все больше ресурсов остается в местных органах власти. И это можно было бы использовать в том числе на дотации по транспорту. Это касается не только железной дороги, но и муниципального транспорта, пригородов, маршруток, на все это можно использовать местный бюджет. Такие попытки есть, но пока это не повсеместно", - рассказал Шульмейстер.

Напомним, Укрзализныця - основной перевозчик грузов и пассажиров в государстве. Предприятие обеспечивает почти 83% общего грузопотока и треть пассажирских перевозок по стране.