В мае пассажиропоток через админграницу с оккупированным Крымом вырос на 40% Сегодня, 07:47 Цей матеріал також доступний українською Крым. Реалии Админграница между Крымом и Херсонской областью, КПВВ Чонгар Крым. Реалии

За май 2019 года административную границу с оккупированным Крымом в Херсонской области в обоих направлениях пересекло на 39,78% человек больше, чем в апреле.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Таким образом, в мае пересекли границу 197 795 человек и 32 136 транспортных средств.

КПВВ Чонгар в направлении подконтрольной Украины пересекли 49 254 человек и 9 767 единиц транспортных средств, в обратном направлении 50 503 человек и 9 760 единиц транспортных средств.

КПВВ Каланчак в направлении подконтрольной Украины — 43 926 человек и 4 708 единиц транспортных средств, в обратном направлении — 43 758 человек и 4426 единиц транспортных средств.

КПВВ Чаплинка в направлении подконтрольной Украины — 5676 человек и 1880 единиц транспортных средств, в обратном направлении — 4768 человек и 1595 единиц транспортных средств.

Линию разграничения на востоке Украины в обоих направлениях в мае пересекли 1 203 400 человек, из них через КПВВ в Донецкой области — 896 300 человек, через КПВВ Станица Луганская — 307 100 человек. Это на 6,86% больше, чем в апреле.