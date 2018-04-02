Во Львовской области пьяный мужчина угнал автобус и врезался в дерево

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Мужчина врезался в дерево и скрылся с места инцидента
Фото: полиция

Мужчина врезался в дерево и скрылся с места инцидента

В городе Жидачов Львовской области местный житель угнал автобус Scania-113, который принадлежит одной из производственных компаний, чтобы "покататься".

Как сообщили в областной полиции, 35-летний житель райцентра обратился в полицию с заявлением об угоне автобуса с улицы Шашкевича.

В рамках розыскных мероприятий похищенный транспорт был обнаружен на окраине города. По информации полицейских, злоумышленник не справился с управлением и въехал в дерево. После этого он оставил автобус и скрылся.

За незаконное завладение автобусом задержали 29-летнего местного жителя. По словам мужчины, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел автобус с включенным двигателем и решил "покататься".

Ему сообщено о подозрении по ч.1 ст.289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Харькове на остановке общественного транспорта нетрезвый мужчина угнал автобус маршрутного такси, а затем попал на нем в ДТП.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове