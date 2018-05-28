В Луцке пьяный мужчина напал на патрульную, девушка в больнице

Пострадавшая находится в больнице с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой

В Луцке Волынской области выпивший мужчина набросился на сотрудницу патрульной полиции, которая с экипажем прибыла на вызов о домашнем насилии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Полицейские получили срочный вызов - заявительница сообщила, что ее избил пьяный сожитель. Женщина написала заявление на нарушителя, а когда инспектор пыталась взять объяснения, то потерпевшая стала вести себя агрессивно и пыталась убежать. На ее крики в комнату забежали соседи и напали на полицейских", - говорится в сообщении.

Один из мужчин ударил инспектора головой о стену.

Его задержали и доставили в участок. Он оказался сожителем заявительницы.

Правоохранители установили, что женщина более 40 раз вызвала полицию домой с похожими обращениями. По словам очевидцев, они с мужем вместе употребляют алкоголь, после чего начинают "разборки".

По факту нанесения травм патрульной открыто производство по ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Продолжаются следственные действия.

Пострадавшая патрульная находится в больнице с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, ее жизни угроз нет.

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