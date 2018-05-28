28 мая 2018, понедельник

В Луцке пьяный мужчина напал на патрульную, девушка в больнице

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Пострадавшая находится в больнице с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой
Фото: полиция

Пострадавшая находится в больнице с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой

В Луцке Волынской области выпивший мужчина набросился на сотрудницу патрульной полиции, которая с экипажем прибыла на вызов о домашнем насилии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Полицейские получили срочный вызов - заявительница сообщила, что ее избил пьяный сожитель. Женщина написала заявление на нарушителя, а когда инспектор пыталась взять объяснения, то потерпевшая стала вести себя агрессивно и пыталась убежать. На ее крики в комнату забежали соседи и напали на полицейских", - говорится в сообщении.

Один из мужчин ударил инспектора головой о стену.

Его задержали и доставили в участок. Он оказался сожителем заявительницы.

Правоохранители установили, что женщина более 40 раз вызвала полицию домой с похожими обращениями. По словам очевидцев, они с мужем вместе употребляют алкоголь, после чего начинают "разборки".

По факту нанесения травм патрульной открыто производство по ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Продолжаются следственные действия.

Пострадавшая патрульная находится в больнице с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, ее жизни угроз нет.

Ранее суд Киева арестовал парня, который побил битой полицейского.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове