В Луцке патрульные спасли девушку, которая собиралась прыгнуть с моста

Патрульные увидели женщину, когда она уже собиралась прыгать с моста

В Луцке патрульные спасли 25-летнюю девушку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, около 2:00 ночи 1 февраля экипаж заметил девушку на мосту по улице Галицкого.

Она уже стояла за перилами моста и собиралась прыгнуть в воду.

Полицейские выбежали из машины и затянули ее назад.

Девушку привели в чувство и успокоили. Выяснилось, что она хотела покончить с собой после ссоры с молодым человеком. Девушка была пьяна, ее доставили в психиатрическую больницу.