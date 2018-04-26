В Луцке на взятке задержали заместителя мэра и председателя суда - ГПУ

Троих сотрудников городского совета Луцка и председателя суда задержали во время получения взятки

Заместителя мэра Луцка и еще двух чиновников горсовета задержали на получении части взятки в размере 17 тыс. долларов, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Прокуратурой Волынской области совместно с работниками СБУ, Нацполиции и САП задержаны трое должностных лиц горсовета областного центра, в том числе - заместитель городского головы во время получения ими четвертого транша неправомерной выгоды в размере 17 000 долларов США за оформление права собственности на уже построенный жилой дом", - написал Луценко на странице в Facebook.

Также в ходе документирования преступных действий заместителя городского головы установлен факт его посредничества при вымогательстве председателем одного из судов области взятку в размере 10 тыс. долларов за вынесение положительного решения в уголовном производстве.

Судью также задержали во время получения взятки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Волыни, сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия для сбора доказательной базы для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности причастных должностных лиц за совершение этого преступления, а также обыски по месту работы и месту жительства фигурантов, в ходе которых денежные средства, что ранее частями передавались в качестве неправомерной выгоды, отысканы и изъяты.

Решается вопрос о задержании фигурантов производства в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, 25 апреля, правоохранители проводили обыск в кабинете заместителя мэра Луцка Александра Рачкова.

Как передает местное издание ВолиньPost, после более двух часов обыска кабинета Рачкова, следственные действия продлили на стоянке возле мэрии. Впоследствии Рачкову стало плохо и его забрали в больницу.