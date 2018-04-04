В Луцке на крыше здания облсовета обнаружили аппаратуру для прослушивания - фото

На крыше Волынского областного совета нашли чемодан с оборудованием для прослушивания.

Как передают Волынские новости, оно может быть предназначено для усиления сигналов жучков, установленных в зданиях.

По словам главы облсовета Игоря Палицы, чемодан лежала в запыленном помещении, однако выглядел при этом чистым.

В свою очередь завхоз здания заявил, что устройство принадлежит Нацгвардии.

Прибывший на место представитель НГУ также подтвердил, что оборудование может принадлежать им, однако никаких связанных с ним документов не предоставил.

Кому на самом деле принадлежит чемодан, будет устанавливать СБУ.

Напомним, 20 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердила, что в рабочем кабинете руководителя САП Назара Холодницкого нашли скрытую технику для прослушивания.

После этого стало известно, что прослушивания вели Национальное антикоррупционное бюро Украины и Генеральная прокуратура.