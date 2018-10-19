В Луцке из тюрьмы выпустили убийцу, потому что для него не хватило свободного места

В Луцке преступника выпустили на свободу, потому что для него не хватило свободного места в тюрьме.

Об этом заявил заместитель главы ГПУ Евгений Енин в Facebook.

"Преступник, виновный в смерти несовершеннолетнего, приговор в отношении которого вступил в законную силу, пожалуй думал, что "решил все свои вопросы", спокойно разгуливая по улицам в Луцке, а не тюремными коридорами, потому что...вдумайтесь!!! В учреждении исполнения наказаний для него "не хватило" свободного места!!!", - написал чиновник.

По словам Енина, осужденного этапировали в место исполнения наказаний, в отношении сотрудников правоохранительных органов начато служебное расследование, а региональным прокуратурам дали поручение проверить состояние соблюдения законности в сфере исполнения наказаний в виде лишения свободы и ареста.