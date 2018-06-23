В Луганской области задержали бывшего "ГАИшника ЛНР"

На одном из блокпостов в Луганской области задержали мужчину, который работал на так называемое "МВД ЛНР".

Как сообщили в местной полиции, 40-летний житель Кадиевки (ранее Стаханов) больше года работал инспектором дорожно-патрульной службы, подконтрольной боевикам "ЛНР".

По словам задержанного, он поступил на службу к оккупантам из-за "отсутствия другой работы и необходимости кормить семью".

В 2017 году пособник террористов уволился по собственному желанию. На подконтрольной правительству Украины территории он планировал оформить документы и найти работу.

Напомним, что в Донецкой области при попытке пересечь линию соприкосновения задержали боевика террористического батальона Восток.