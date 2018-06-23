23 июня 2018, суббота

В Луганской области задержали бывшего "ГАИшника ЛНР"

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

На одном из блокпостов в Луганской области задержали мужчину, который работал на так называемое "МВД ЛНР".

Как сообщили в местной полиции, 40-летний житель Кадиевки (ранее Стаханов) больше года работал инспектором дорожно-патрульной службы, подконтрольной боевикам "ЛНР".

По словам задержанного, он поступил на службу к оккупантам из-за "отсутствия другой работы и необходимости кормить семью".

В 2017 году пособник террористов уволился по собственному желанию. На подконтрольной правительству Украины территории он планировал оформить документы и найти работу.

Напомним, что в Донецкой области при попытке пересечь линию соприкосновения задержали боевика террористического батальона Восток.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове