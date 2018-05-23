В Луганской области вблизи наблюдателей ОБСЕ открыли огонь - Хуг

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Александр Хуг

Александр Хуг

Во вторник, 23 мая, в поселке Кряковка Луганской области вблизи патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ открыли огонь.

Об этом в эфире Громадського сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

По его словам, обстрел велся в 100 метрах от наблюдательной миссии из неизвестного направления.

Представитель ОБСЕ констатировал ухудшение обстановки на линии соприкосновения. По информации наблюдателей, за последние сутки зафиксировано 1100 нарушений режима прекращения огня.

"За последние две-три недели ситуация на фронте развивалась в негативном направлении. Мы зафиксировали нарушения режима прекращения огня", - добавил Хуг.

Напомним, 20 мая во время патрулирования специальной миссии ОБСЕ в районе Золотого в Луганской области произошел взрыв.

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