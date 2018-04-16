В Луганской области столкнулись грузовик МАЗ и микроавтобус, десять человек пострадали

В ДТП пострадали десять человек

В понедельник, 16 апреля, в городе Лисичанск Луганской области автомобиль МАЗ столкнулся на перекрестке с микроавтобусом Рута.

Как сообщили в областной полиции, в результате ДТП пострадали десять человек, в том числе водители обоих транспортных средств. Три человека получили переломы ребер и ключицы, остальные - ушибы.

ДТП произошло на перекрестке улиц Машиностроителей и ул. Гора Попова. Причины аварии пока неизвестны.

На месте работают следователи, специалисты ГСЧС и врачи скорой медицинской помощи.

Напомним, что в Киеве на Дарницкой площади произошло ДТП с участием фуры и внедорожника, в результате было заблокировано движение трамваев.