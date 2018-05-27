В Луганской области погибли двое сотрудников Альфы СБУ, еще один - тяжело ранен

В воскресенье, 27 мая, в Луганской области в результате артиллерийского обстрела погибли двое военнослужащих спецподразделения СБУ Альфа, еще один тяжело ранен.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

"Служба безопасности Украины с прискорбием извещает о трагическом событии на Луганщине. Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, вовлеченных в операции объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих ЦСО "А", еще один тяжело ранен", - написала Гитлянская.

Она сообщила, что погибли подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев.

Ранее сообщалось, что 26 мая на Донбассе погиб украинский боец, боевики продолжают применять тяжелое вооружение.