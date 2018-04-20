В Луганской области на благотворительном мероприятии отравились 12 детей

В Северодонецке Луганской области отравились 12 детей - участников мероприятия, организованного благотворительным фондом.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

По его словам, больных госпитализировали в областную детскую больницу с диагнозом "пищевое отравление".

"Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние остальных - средней тяжести", - заявил Гарбуз.

По данному факту прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное производство.

Напомним, что в одной из школ Боровского района Харьковской области произошло инфекционное заболевание учеников - 44 ученикам диагностировали кишечную и ротавирусную инфекции.