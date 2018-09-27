В Луганской области местного депутата подозревают в организации псевдореферендума "ЛНР"

Прокуратура подозревает депутата одного из городских советов Попаснянского района Луганской области в содействии и соорганизации псевдореферендума о "государственной самостоятельности ЛНР", проведенного весной 2014 года в г. Золотое.

Как сообщили в ведомстве, женщине-депутату объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины (совершение умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины). Ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Следствием установлено, что в мае 2014 года депутат занималась поиском членов так называемой "избирательной комиссии", контролировала выдачу бюллетеней и процесс подсчета результатов так называемого референдума об отделении Луганской области от Украины.

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