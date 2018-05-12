В Луганской области из-за обстрела боевиков загорелось 15 гектаров леса

Боевики открыли огонь по лесополосе лесного фонда Северодонецкого лесхоза, применяя артиллерийские системы 152 калибра: возник пожар, который охватил около 15 гектаров лесополосы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр Объединенных сил со ссылкой на СЦКК.

"Украинская сторона Общего центра контроля и координации информирует, что боевики вооруженных формирований РФ продолжают нарушать режим тишины, применяя при этом оружие, запрещенное минскими договоренностями, по населенным пунктам. Так, 11 мая по результатам фотофиксации, проведенной наблюдателями СЦКК, было установлено, что огонь по лесополосе лесного фонда Северодонецкого лесхоза, вблизи населенного пункта Боровское, противник вел по направлению населенного пункта Кировское около 23:00, применяя артиллерийские системы 152-го калибр в (18 выстрелов фугасно-осколочными снарядами", - говорится в сообщении.

Вследствие разрывов снарядов возник пожар, который охватил около 15 га лесополосы. Благодаря оперативному реагированию специалистов ГСЧС и с помощью военных пожар локализован. Никто из местных жителей не пострадал. Последствия обстрела задокументированы наблюдателями СММ ОБСЕ.

"Украинская сторона СЦКК расценивает указанное как явную провокацию, направленную на дискредитацию Вооруженных сил Украины, целью которой является обвинения украинской стороны в несостоятельности придерживаться взятых на себя обязательств по соблюдению режима тишины", - подчеркивается также в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Луганской области загорелось около 5 гектаров леса.