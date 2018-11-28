28 ноября 2018, среда

В Луганской области грузовик столкнулся с легковушками, есть погибшие

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Луганской области грузовик столкнулся с легковушками, есть погибшие
Автомобили столкнулись на мосту

В Луганской области в результате ДТП погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Авария произошла в городе Сватово на автомобильном мосту через реку Красна.

Водитель грузового автомобиля FAW, который был загружен песком, столкнулся с ГАЗ-2217, Deo и Suzuki Vitara, которые двигались в попутном направлении и перед мостом остановились на запрещающий свет светофора (на мосту ведутся ремонтные работы и движение регулируется светофорами).

В результате погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Подписаться на журнал
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове