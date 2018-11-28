В Луганской области грузовик столкнулся с легковушками, есть погибшие

В Луганской области в результате ДТП погибли два человека.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Авария произошла в городе Сватово на автомобильном мосту через реку Красна.
Водитель грузового автомобиля FAW, который был загружен песком, столкнулся с ГАЗ-2217, Deo и Suzuki Vitara, которые двигались в попутном направлении и перед мостом остановились на запрещающий свет светофора (на мосту ведутся ремонтные работы и движение регулируется светофорами).
В результате погибли два человека, еще пятеро получили ранения.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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