В Луганской области грузовик хотел "проскочить" на красный и протаранил локомотив

На дороге вблизи пгт. Троицкое в Луганской области водитель грузовика КамАЗ проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в железнодорожный локомотив.

Инцидент произошел в 12:40 во вторник, 20 марта.

Об этом рассказала пресс-секретарь отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

В результате аварии погибших и пострадавших нет.

Примечательно, что водитель решил рискнуть с поездом, имея в составе своего авто еще и прицеп.

На место событий приехала следственно-оперативная группа. Они установили, что ДТП произошло на железнодорожном переезде, где не установлен шлагбаум, однако где есть световая и звуковая сигнализации.

38-летний водитель же решил "проскочить" и выехал на пути, где в то же время двигался локомотив.

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