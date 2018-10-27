В Луганской области горняки десятый день бастуют под землей, требуя зарплаты

Предприятие не выплатило работникам заработную плату за четыре месяца

В Луганской области 16 горняков шахты имени Капустина государственного предприятия Лисичанскуголь десятые сутки продолжают бастовать на глубине 600 метров под землей, требуя выплатить зарплаты, передает Громадське.

Как отмечается, предприятие не выплатило работникам заработную плату за четыре месяца.

По словам руководителя независимого профсоюза ПО Лисичанскуголь Эдуарда Всеволодского, кроме погашения задолженности шахтеры требуют освобождения от должности гендиректора объединения Валентина Киселева. По мнению шахтеров, действия директора "довели предприятие до грани банкротства". Шахтеры подозревают его и в незаконном сбыте продукции объединения.

Как сообщается, двух горняков уже госпитализировали. Об их состоянии не сообщается.

"Продолжение подземной забастовки может иметь необратимые последствия для его участников", - говорится в сообщении.

По словам Всеволодского, администрация объединения давит на активистов забастовки, угрожая им увольнениями, а самого Всеволодского не допускают к предприятиям, где расположены первичные организации возглавляемого им профсоюза.

Ранее сообщалось, что на шахте имени Капустина 33 горняка Лисичанскуголь отказались подняться на поверхность в знак протеста против задолженности и некомпетентности руководства. Предприятие задолжало им около 170 млн грн.