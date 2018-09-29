30 сентября 2018, воскресенье

В Луганской области ГФС изъяла почти две тысячи тонн добытого незаконно угля

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Уголь был изъят в правонарушителей и арестован
Фото: штаб блокады Донбасса (архив )

Уголь был изъят в правонарушителей и арестован

В Луганской области сотрудники спецподразделения налоговой полиции Государственной фискальной службы Украины изъяли 1800 тонн угля стоимостью более 5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Уголь был изъят в правонарушителей и арестован в рамках уголовного производства, начатого по факту незаконной добычи неустановленными лицами полезных ископаемых общегосударственного значения на территории Мирнодолинского поселкового совета Попаснянского района и Лисичанского городского совета Луганской области", - говорится в сообщении.

Досудебное следствие продолжается.

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