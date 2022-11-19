Значительно не изменят ситуацию. В Луганскую область оккупанты бросили остатки лучших войск — Гайдай 19 ноября, 11:39 Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Оккупанты перебрасывают в Луганскую область остатки лучших войск. Речь идет о десантниках, ранее находившихся в Херсонской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

«Наверное, можно сказать, что это остатки лучших солдат РФ, потому что остальные — это уже свежемобилизованные, „кадыровцы“, „вагнеровцы“ из тех, кого Пригожин набрал по тюрьмам. А те, что были в Херсоне, — это десантники. Они максимально подготовлены. Они в принципе нормально могут воевать, но это последние такие войска в РФ», — заявил он.

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Гайдай отметил, что эти российские подразделения значительно не изменят ситуацию на фронте Луганской области. По его словам, они могут только притормозить наступление ВСУ, но не остановить его. При этом он добавил, что Россия активно бросает на передовую мобилизованных.

«Мобилизованные — это не солдаты, это просто пушечное мясо. Они не умеют воевать, они сдаются в плен десятками, они гибнут там десятками и сотнями», — добавил Гайдай.

Ранее, по данным Генштаба, в Новоайдаре Луганской области зафиксировали переброску отдельных подразделений оккупантов с Херсонского направления.