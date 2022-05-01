Ситуация в Луганской области: Золотое-3 разрушено на 70%, российские войска штурмуют Орехово 1 мая, 08:52 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов российских войск в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

За сутки 30 апреля российские войска 19 раз открывали огонь по жилым кварталам городов и сел Луганской области. В результате обстрелов оккупантов было разрушено 12 домов. Один человек погиб.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Отмечается, что по шесть массированных артиллерийских обстрелов выдержали Северодонецк и Лисичанск, по три — Рубежное и окрестности Попасной. Как следствие, еще 12 домов стали непригодны для жизни.

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«Пять из них — многоэтажки в Северодонецке, еще две — в Рубежном. В этом городе также произошло возгорание двух частных домов. В Камышевахе разрушено здание сельсовета, школа и многоквартирный дом. В Лисичанске перебит газопровод», — говорится в сообщении.

Пока известно об одном погибшем мужчине, который получил несовместимые с жизнью ранения в ночь с 29 на 30 апреля в Новодружеске.

Сообщается, что после оккупации Новотошковского россияне сосредоточили усилия на штурме Орехово.

«Идут очень интенсивные стрелковые бои — улица за улицей. Также врагом был организован штурм Золотого-4 — хутора Вольного. Штурмовые группы выходили под прикрытием артиллерии и танков, но были отброшены. Предпринимались попытки обстрела с самолетов Катериновки и Нижнего. Кстати, Золотое-3 сейчас разрушено россиянами уже на 70%», — отмечает Гайдай.

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