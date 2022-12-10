В Луганской области зеки-вагнеровцы страдают обморожениями, это заканчивается в большинстве случаев ампутациями — военный эксперт

10 декабря, 14:53
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Российские боевики (Фото:Минобороны РФ)

Российские боевики (Фото:Минобороны РФ)

Военный эксперт Александр Коваленко в интервью НВ рассказал, что сейчас для россиян в Луганской области не очень благоприятные условия. Это связано с низкими температурами и плохой подготовкой к ведению боевых действий в зимний период.

«Деморализация из-за погодного фактора, сейчас будет усложнение логистики, проблема в горюче-смазочных материалах, некотором оборудовании и т. д. Фактически и большое количество санитарных потерь», — сказал он.

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По словам эксперта, уже есть примеры, что оккупанты начали нести большие потери среди своих подразделений из-за обморожени1.

«К примеру, в Луганской областной больнице находится большое количество „300-х“ как раз с обморожениями. Процент их растет. В Алчевск и Новосветловку они вывозят зеков с обморожениями», — отметил Коваленко.

Он добавил, что россияне не могут достаточно эффективно оказывать медицинскую помощь, поэтому обморожения заканчиваются в большинстве случаев ампутациями.

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Луганская область Частная военная компания Вагнера Обморожения Война России против Украины

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