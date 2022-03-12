В Луганской области завтра планируется эвакуационный поезд
Последствия обстрела Золотого Луганской области Россией, 11 марта 2022 года (Фото:Сергій Гайдай / Facebook)
В Луганской области завтра, 13 марта, планируется эвакуационный поезд. Он будет отправляться со станции Новозолотаревка, расположенной в селе Золотаревка Северодонецкого района.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Ориентировочное время отправления эвакуационного поезда — 14:00. Однако Гайдай предупреждает, что возможны изменения.
Места сбора для организованного выезда к станции:
Лисичанск, ул. Сосюры 324 (база ГСЧС)
с 10:00—12:00;
Северодонецк, пр. Химиков 28 (Городской Дворец культуры)
с 10:00—12:00.
11 марта Гайдай заявил, что 70% территории области захвачено российскими оккупантами.
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