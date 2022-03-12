В Луганской области завтра планируется эвакуационный поезд 12 марта, 19:17 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела Золотого Луганской области Россией, 11 марта 2022 года (Фото:Сергій Гайдай / Facebook)

В Луганской области завтра, 13 марта, планируется эвакуационный поезд. Он будет отправляться со станции Новозолотаревка, расположенной в селе Золотаревка Северодонецкого района.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Ориентировочное время отправления эвакуационного поезда — 14:00. Однако Гайдай предупреждает, что возможны изменения.

Места сбора для организованного выезда к станции:

Лисичанск, ул. Сосюры 324 (база ГСЧС) с 10:00—12:00 ;

Северодонецк, пр. Химиков 28 (Городской Дворец культуры) с 10:00—12:00 .

11 марта Гайдай заявил, что 70% территории области захвачено российскими оккупантами.

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