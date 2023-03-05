2006 года рождения. В Луганской области оккупанты срочно ставят на военный учет подростков 5 марта, 11:00 Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

На временно оккупированных территориях Луганской области российские военные в срочном порядке ставят на военный учет 16-летних подростков.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации в Telegram.

«До 31 марта им необходимо разыскать и поставить на учет граждан мужского пола 2006 года рождения, проживающих в так называемой ЛНР. То есть, тех, кого уже в следующем году можно будет бросить на фронт вместо кадровой российской армии», — говорится в сообщении.

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Также продолжают вручать повестки гражданам старшего возраста, которые не состоят, но обязаны быть на военном учете. Усилены розыскные меры лиц, уклоняющихся от призыва. На основании запросов из «военкоматов» таких мужчин будут задерживать и сразу будут доставлять в пункты призыва.

Из временно оккупированной Луганской области кадыровцы вывезли 200 «трудных» подростков на «военно-патриотическую» подготовку.

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты планируют 5 марта начать мобилизацию жителей оккупированной Горловки Донецкой области.