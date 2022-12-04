С нового года оккупанты в Луганской области собираются вывести из оборота гривну 4 декабря, 09:44 Оккупанты в Луганской области с 1 января собираются вывести из оборота гривну (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Луганской области захватчики собрались вывести из обращения гривну и проводить расчеты только в рублях. В частности, нужно будет рассчитываться ими в магазинах, оплачивать коммунальные услуги.

Об этом сообщила Луганская ОВА в Telegram.

«С 1 января на оккупированных территориях собираются вывести из оборота гривну. Расплатиться в магазинах, оплатить услуги и произвести расчеты ЖКХ можно будет только в рублях. Наличные в гривне с 1 января 2023 года можно будет обменять в отделениях банков», — говорится в сообщении.

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Между тем, так называемое правительство «ЛНР» установило тарифы на коммунальные услуги в недавно захваченных Северодонецке, Лисичанске и Кременском районе.

«Тарифы введены задним числом. К примеру, в Северодонецке — с июля. Но хорошо, если человек хотя бы воспользовался этими услугами. А так тариф на вывоз мусора установлен, мусор с начала лета не вывозится», — отмечают в ОВА.

Указано, что воду оккупанты дали только в некоторых домах в сентябре-октябре, «однако платить за нее следует с июля всем».

«У многих вообще не дали, как вот в Лисичанске. Да и чем рассчитываться, если зарплату выдают только избранным? Люди еще ничего не успели понять, как уже должны России», — добавили в ОВА.

В Луганской области тяжелые бои идут практически за каждый метр земли, поскольку у российских оккупантов было время подготовить оборону.