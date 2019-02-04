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В Луганской области задержали боевика так называемой "ЛНР"

Сегодня, 20:14
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Пресс-служба полиции

Правоохранители задержали боевика

В Луганской области сотрудники полиции задержали 36-летнего местного жителя, который состоял в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". 

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По словам 36-летнего луганчанина, в 2016 году он согласился на предложение знакомого, подписал контракт с одним из подразделений боевиков и проходил обучение на учебной базе, которая располагается на территории бывшего военного лицея в городе Луганск.

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Мужчина задержан, с ним проводятся первоочередные следственные действия.

Теги:   Полиция Луганск Донбасс

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