В Луганской области задержали боевика так называемой "ЛНР" Сегодня, 20:14 1174 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба полиции Правоохранители задержали боевика Пресс-служба полиции

В Луганской области сотрудники полиции задержали 36-летнего местного жителя, который состоял в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По словам 36-летнего луганчанина, в 2016 году он согласился на предложение знакомого, подписал контракт с одним из подразделений боевиков и проходил обучение на учебной базе, которая располагается на территории бывшего военного лицея в городе Луганск.

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Мужчина задержан, с ним проводятся первоочередные следственные действия.