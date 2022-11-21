В Луганской области ВСУ освободили 12 населенных пунктов

21 ноября, 01:05
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В Луганской области украинские военные освободили 12 населенных пунктов. Оккупанты не могут прорвать оборону в районе Бахмута и Авдеевки.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире единого телемарафона.

Он отметил, что РФ после провала стратегических планов в войне против Украины пытаются хоть где-то, на тактическом уровне, одержать победу. В частности, снова попытаться выйти на админграницу Луганской области.

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«Поскольку на протяжении всей войны и даже раньше одним из нарративов российской пропаганды звучало „освобождение народа Донбасса“, неизвестного никому раньше, то понятно, что они хотят выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. И, следовательно, если бы они вышли на эти границы, они бы и дальше захотели захватить полностью Запорожскую область», — сказал Череватый.

Также пресс-офицер обратил внимание, что оккупанты, имея большие силы на восточном фронте, на Донбассе, более 4 месяцев не могут прорвать оборону даже в районе Бахмута и Авдеевки.

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«Конечно, это требует сосредоточения наших усилий. Мало того, в Луганской области враг уже терпит поражение. Уже 12 населенных пунктов под украинским флагом. И во многом там инициатива за нами», — рассказал спикер.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Луганск Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война на Донбассе Война в Украине Война России против Украины

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