В Луганской области ВСУ эффектно уничтожили место, откуда россияне запускали дроны — видео

14 июня, 12:53
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ВСУ уничтожили место, откуда оккупанты запускали дроны (Фото:t.me/luhanskaVTSA)

ВСУ уничтожили место, откуда оккупанты запускали дроны (Фото:t.me/luhanskaVTSA)

В Луганской области ВСУ уничтожили место, с которого россияне запускали беспилотники, об этом сообщил глава Луганской ОГА Артем Лысогор в Telegram в среду, 14 июня.

«На нашем направлении обнаружено и уничтожено место, с которого россияне запускали беспилотники. Война операторов дронов как она есть. Сватовско-Купянское направление», — написал он.

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По его словам, точно отработали воины роты ударных БПЛА Ахиллес 92-й ОМБр.

Чиновник заявил, что бойцы обнаружили место, откуда россияне запускали беспилотники, и эффектно уничтожили вражеские позиции благодаря «птичкам» Mavic 3 и Mavic 3T от UNITED24.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 217 тысяч военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Луганская область Дроны Война России против Украины

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