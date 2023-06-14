В Луганской области ВСУ эффектно уничтожили место, откуда россияне запускали дроны — видео 14 июня, 12:53 ВСУ уничтожили место, откуда оккупанты запускали дроны (Фото:t.me/luhanskaVTSA)

В Луганской области ВСУ уничтожили место, с которого россияне запускали беспилотники, об этом сообщил глава Луганской ОГА Артем Лысогор в Telegram в среду, 14 июня.

«На нашем направлении обнаружено и уничтожено место, с которого россияне запускали беспилотники. Война операторов дронов как она есть. Сватовско-Купянское направление», — написал он.

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По его словам, точно отработали воины роты ударных БПЛА Ахиллес 92-й ОМБр.



Чиновник заявил, что бойцы обнаружили место, откуда россияне запускали беспилотники, и эффектно уничтожили вражеские позиции благодаря «птичкам» Mavic 3 и Mavic 3T от UNITED24.



В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских оккупантов . В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 217 тысяч военных.