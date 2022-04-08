Уничтожили до 50 оккупантов. В Рубежном украинские военные подбили вражеские танки и БТР — ОГА
ВСУ подбили вражеские танки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В четверг, 7 апреля в бою в Рубежном Луганской области украинские военные подбили несколько танков, несколько БТР и уничтожили до 50 российских военных.
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Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской админстрации Сергей Гайдай.
По его словам, бой длился почти весь день.
Гайдай добавил, что враг постоянно пытается совершить прорыв.
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