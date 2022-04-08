Уничтожили до 50 оккупантов. В Рубежном украинские военные подбили вражеские танки и БТР — ОГА

8 апреля, 10:45
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ВСУ подбили вражеские танки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ВСУ подбили вражеские танки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В четверг, 7 апреля в бою в Рубежном Луганской области украинские военные подбили несколько танков, несколько БТР и уничтожили до 50 российских военных.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской админстрации Сергей Гайдай.

По его словам, бой длился почти весь день.

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Гайдай добавил, что враг постоянно пытается совершить прорыв.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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