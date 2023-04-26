Филигранная точность. В Луганской области десантники уничтожили БМП-2 и Урал российских оккупантов — видео

26 апреля, 10:02
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ВСУ уничтожили БМП-2 и Урал российских оккупантов (Фото:www.facebook.com/uaairborne)

ВСУ уничтожили БМП-2 и Урал российских оккупантов (Фото:www.facebook.com/uaairborne)

В Луганской области сечеславские десантники уничтожили БМП-2 и Урал российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в среду, 26 апреля, в Facebook.

«С филигранной точностью наносят огненное поражение минометные подразделения 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины в Луганской области», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsnv/status/1651116770038538241?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

На видео изображено успешное уничтожение армейского грузовика Урал и боевой машины пехоты БМП-2 российских оккупантов.

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 640 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты РФ превысили 188 тысяч.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Десантники Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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