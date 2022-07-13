«Пытаются искать слабые места». В Луганской области ВСУ уничтожают российские склады, оккупанты усилили работу ДРГ — ОВА 13 июля, 09:09 В Луганской области оккупанты усилили работу ДРГ (Фото:t.me/luhanskaVTSA)

В Луганской области ВСУ уничтожают вражеские склады, в ответ оккупанты усилили работу ДРГ, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Усиление диверсионных разведывательных мероприятий обуславливается нехваткой боеприпасов. Нет, российская армия не прекращает обстрелы. Однако, скорее всего, хранит существующие запасы снарядов, потому что их снабжение прервано работой нашего нового дальнобойного оружия», — написал он в Telegram.

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По его словам, недавно сдетонировали военные склады в Кадиевке и Луганске, а ночью в промзоне Луганска тоже было неспокойно.

«Поэтому вперед снова идут ДРГ оккупантов, которые пытаются искать слабые места в нашей обороне», — написал он.

Гайдай заявил, что россияне давят не только со стороны Лисичанска и Попасной, но и с Изюмского направления.

В ночь на среду, 13 июля, в оккупированном Луганске прозвучала серия взрывов, пользователи соцсетей сообщили о пожаре на складе боеприпасов оккупантов.

Вечером 10 июля в оккупированном Луганске раздались взрывы. Местные жители сообщили, что взрывы произошли на складах из БК российских оккупантов.

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