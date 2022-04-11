В Луганской области украинские военные сбили российский самолет — ОГА

11 апреля, 16:45
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Украинские военные на танках (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Украинские военные на танках (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

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В Луганской области украинские военные сбили российский самолет.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщил голова Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«У нас есть и две хорошие новости: вчера вечером наши накрыли артиллерийский склад, сбили в Новоайдаре, а сегодня уже сбили один самолет», — сказал он.

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В городах Луганской области не осталось ни одного уцелевшего объекта инфраструктуры, все разрушено российскими оккупантами.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Самолеты Война России против Украины

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