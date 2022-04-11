В Луганской области украинские военные сбили российский самолет — ОГА
Украинские военные на танках (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
В Луганской области украинские военные сбили российский самолет.
Война России против Украины — главные события 12 апреля
Об этом сообщил голова Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
«У нас есть и две хорошие новости: вчера вечером наши накрыли артиллерийский склад, сбили в Новоайдаре, а сегодня уже сбили один самолет», — сказал он.
В городах Луганской области не осталось ни одного уцелевшего объекта инфраструктуры, все разрушено российскими оккупантами.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.