В Луганской области нацгвардейцы разгромили скопление техники и живой силы противника — видео 5 ноября, 13:09 Нацгвардейцы разгромили скопление техники и живой силы врага (Фото:www.facebook.com/NGUmainpage)

В Луганской области нацгвардейцы разгромили скопление техники и живой силы врага.

Об этом в субботу, 5 ноября, сообщила Нацгвардия Украины в Facebook.

Бойцы 27 Печерской бригады Национальной гвардии Украины обнаружили и нанесли огненное поражение по скоплению бронетехники и позициям врага в Луганской области.

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В результате успешно выполненной задачи гвардейцы уничтожили пять танков, две бронированные боевые машины и живую силу противника, точные потери которой подсчитываются.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 75 440 своих военных, за минувшие сутки - 600.

