В Луганской области нацгвардейцы разгромили скопление техники и живой силы противника — видео

5 ноября, 13:09
Поделиться:
Нацгвардейцы разгромили скопление техники и живой силы врага (Фото:www.facebook.com/NGUmainpage)

Нацгвардейцы разгромили скопление техники и живой силы врага (Фото:www.facebook.com/NGUmainpage)

В Луганской области нацгвардейцы разгромили скопление техники и живой силы врага.

Об этом в субботу, 5 ноября, сообщила Нацгвардия Украины в Facebook.

Бойцы 27 Печерской бригады Национальной гвардии Украины обнаружили и нанесли огненное поражение по скоплению бронетехники и позициям врага в Луганской области.

Видео дня

https://www.facebook.com/watch/?v=572835134844022

В результате успешно выполненной задачи гвардейцы уничтожили пять танков, две бронированные боевые машины и живую силу противника, точные потери которой подсчитываются.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 75 440 своих военных, за минувшие сутки - 600.

https://www.youtube.com/watch?v=kuBUKEfHeq0&t=6s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Нацгвардия Украины Луганская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X