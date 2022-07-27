Ситуация в Луганской области: украинские военные остановили штурм оккупантов на шести участках — Гайдай 27 июля, 10:00 Украинские военные остановили шесть штурмовых попыток оккупантов в Луганской области (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

В Луганской области украинские военные остановили шесть штурмовых попыток российских оккупантов.



Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты вынуждены были отойти, в частности, в районе Верхнекаменского.

«Враг пытается прорвать нашу оборону на разных участках фронта, однако украинские военные наносят противнику потери на всех направлениях, где идут активные боевые действия», — написал он.

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Гайдай также отметил, что оккупанты в очередной раз прибегли к ракетному террору, дважды обстреляв населенные пункты.

«Еще два раза они провели артиллерийские обстрелы, а также привлекали минометчиков. Неоднократно были задействованы беспилотники», — добавил он.

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