Ситуация в Луганской области: украинские военные остановили штурм оккупантов на шести участках — Гайдай
Украинские военные остановили шесть штурмовых попыток оккупантов в Луганской области (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)
В Луганской области украинские военные остановили шесть штурмовых попыток российских оккупантов.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, оккупанты вынуждены были отойти, в частности, в районе Верхнекаменского.
«Враг пытается прорвать нашу оборону на разных участках фронта, однако украинские военные наносят противнику потери на всех направлениях, где идут активные боевые действия», — написал он.
Гайдай также отметил, что оккупанты в очередной раз прибегли к ракетному террору, дважды обстреляв населенные пункты.
«Еще два раза они провели артиллерийские обстрелы, а также привлекали минометчиков. Неоднократно были задействованы беспилотники», — добавил он.
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