Ситуация в Луганской области: украинские военные остановили штурм оккупантов на шести участках — Гайдай

27 июля, 10:00
Украинские военные остановили шесть штурмовых попыток оккупантов в Луганской области (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Украинские военные остановили шесть штурмовых попыток оккупантов в Луганской области (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

В Луганской области украинские военные остановили шесть штурмовых попыток российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты вынуждены были отойти, в частности, в районе Верхнекаменского.

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«Враг пытается прорвать нашу оборону на разных участках фронта, однако украинские военные наносят противнику потери на всех направлениях, где идут активные боевые действия», — написал он.

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Гайдай также отметил, что оккупанты в очередной раз прибегли к ракетному террору, дважды обстреляв населенные пункты.

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«Еще два раза они провели артиллерийские обстрелы, а также привлекали минометчиков. Неоднократно были задействованы беспилотники», — добавил он.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Штурм Сергей Гайдай Война России против Украины

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