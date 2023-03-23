На Сватовском направлении ВСУ «минусировали» ДРГ россиян — видео
ВСУ «минусировали» ДРГ россиян (Фото:dpsu.gov.ua)
На Сватовском направлении ВСУ «минусировали» ДРГ россиян, сообщила Госпогранслужба в четверг, 23 марта.
В ведомстве рассказали, что ведущие воздушную разведку из дрона охранники государственных рубежей обнаружили перемещение группы пехоты оккупантов.
Указанную информацию немедленно передали артиллеристам ВСУ, поразившим огнем оккупантов.
«Своих не бросаем» в очередной раз не сработало. Уцелевшие захватчики начали убегать, покинув своих раненых и убитых", — говорится в сообщении.
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 660 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 168 тысяч военных.
Ранее в Генштабе сообщали, что украинские силы создали тактику так называемой «сетки смерти», которая обеспечивает уничтожение до 80% техники и живой силы оккупационных войск РФ.