На Сватовском направлении ВСУ «минусировали» ДРГ россиян — видео 23 марта, 17:45 ВСУ «минусировали» ДРГ россиян (Фото:dpsu.gov.ua)

На Сватовском направлении ВСУ «минусировали» ДРГ россиян, сообщила Госпогранслужба в четверг, 23 марта.

В ведомстве рассказали, что ведущие воздушную разведку из дрона охранники государственных рубежей обнаружили перемещение группы пехоты оккупантов.

Указанную информацию немедленно передали артиллеристам ВСУ, поразившим огнем оккупантов.

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«Своих не бросаем» в очередной раз не сработало. Уцелевшие захватчики начали убегать, покинув своих раненых и убитых", — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 660 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 168 тысяч военных.

Ранее в Генштабе сообщали, что украинские силы создали тактику так называемой «сетки смерти», которая обеспечивает уничтожение до 80% техники и живой силы оккупационных войск РФ.