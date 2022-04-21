В Луганской области врачи под минометным обстрелом приняли роды — ОВА
Девушка родила здорового ребенка (Фото:Сергей Гайдай/Луганская ОГА (ОВА))
Во вторник, 19 апреля, 17-летняя девушка из Горного, Луганской области родила здорового мальчика, несмотря на минометный обстрел.
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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Роды у 17-летней жительницы Горного начались во время очередного минометного обстрела города. На помощь, как всегда, пришли военные медики, которые быстро доставили женщину в Лисичанский родильный стационар», — рассказали в Департаменте здравоохранения Луганской облгосадминистрации.
В ведомстве добавили, что, несмотря на непрерывный вражеский огонь, бригада врачей сразу приступила к операции, ведь по медицинским показателям необходимо было делать кесарево сечение.
«На свет появился здоровый мальчик весом 3 кг 150 г и ростом 50 см. Сейчас мама и младенец чувствуют себя нормально и получают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.
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