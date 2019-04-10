В Луганской области возобновили вещание украинского телевидения и радио
Украинское телевидение и радио снова стало доступным в Луганской области, заявил и. о. председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь в Facebook.
“Теле- и радиосигнал в аналоговом формате уже доступен зрителям и слушателям всей Луганщины, в том числе и оккупированной части”, - написал он.
Данную информацию подтвердил и гендиректор UA Донбасс Андрей Шаповалов.
“Начали включать, Лисичанск, Беловодск уже, другие в процессе”, - написал он.
Напомним, что на территории Луганской области с четверга, 4 апреля, было частично отключено вещание украинского телевидения и радио.