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В Луганской области возобновили вещание украинского телевидения и радио

Сегодня, 18:02
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В Луганской области возобновили вещание украинского телевидения и радио - фото

StockSnap/pixabay.com

На Донбассе частично пропало украинское телевидение

Украинское телевидение и радио снова стало доступным в Луганской области, заявил и. о. председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь в Facebook.

“Теле- и радиосигнал в аналоговом формате уже доступен зрителям и слушателям всей Луганщины, в том числе и оккупированной части”, - написал он.

Данную информацию подтвердил и гендиректор UA Донбасс Андрей Шаповалов.

“Начали включать, Лисичанск, Беловодск уже, другие в процессе”, - написал он.

Напомним, что на территории Луганской области с четверга, 4 апреля, было частично отключено вещание украинского телевидения и радио.

Теги:   Радио Телевидение Луганск

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