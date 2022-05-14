В Луганской области оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Золотого и Камышевахи — ОВА

14 мая, 09:13
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Последствия российских обстрелов по Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Последствия российских обстрелов по Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Луганской области 13 мая российские оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Золотого и Камышевахи.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Кроме того, в Луганской области в населенных пунктах Горной и Попаснянской общин в результате обстрелов со стороны войск РФ за сутки 13 мая было разрушено более 50 домов. В Лисичанске оккупанты попали в здание завода.

Видео дня

«Примерно такое количество жилья в этих общинах мы теряем каждый день. Следом за городом Попасная россияне уничтожают и близлежащие населенные пункты. Им не нужны люди и их дома — исключительно территория, которую враг превращает в пустыню. Половина из 30 обстрелов в течение 13 мая была зафиксирована именно там», — говорится в сообщении.

Утром за минувшие сутки пять домов были разрушены в Троицком, пять — в Викторовке, 11 — в Камышевасе. Днем: пять — в Новозвановке, пять — во Врубовке, 10 — в Золотом. Ближе к вечеру: пять в Тошковке и Екатериновке.

Сообщается, что в течение дня повреждения получили семь многоэтажек в Северодонецке и одна в Рубежном, где также были разрушены два частных дома. В Лисичанске в результате артиллерийских обстрелов со стороны войск РФ произошло разрушение административного здания завода резиновых технических изделий.

«Впрочем, в районе Рубежного враг продолжает оказывать активное огневое воздействие — разрушений может быть гораздо больше», — отметил Гайдай.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Луганская область Лисичанск Сергей Гайдай поселок Золотое Война России против Украины

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