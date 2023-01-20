В помещении роддома. В Луганской области оккупанты развернули «полевой госпиталь» 20 января, 08:21 Разрушенное здание на Донбассе (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Луганской области оккупанты развернули «полевой госпиталь», где лечат более 300 военных РФ и «вагнеровцев».

Об этом сообщил Генштаб в пятницу, 20 января, в Facebook.

"Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения своих раненых военных", - говорится в сообщении.

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В Новопскове Старобельского района Луганской области, в помещении местного роддома оккупанты развернули «полевой госпиталь». В нем лечат более 300 военнослужащих и наемников ЧВК Вагнер.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ продвигаются вперед возле Кременной и Сватового.