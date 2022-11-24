Российские оккупанты принудительно выселяют украинцев из захваченной Луганской области — ОВА 24 ноября, 10:18 Оккупанты продолжают террор в захваченной Луганской области (Фото:Chingis Kondarov/Reuters)

Российские оккупанты принудительно переселяют проукраински настроенных местных жителей из захваченной части Луганской области.

Как сообщили в Луганской областной военной администрации в Telegram, на прошлой неделе под предлогом контрдиверсионных действий из населенных пунктов Денежниково и Штормово Новоайдарской громады вывезли около 20 местных фермеров.

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В Старобельском районе оккупанты продолжают обыск жилья. Этим они преследуют две цели.

Военные РФ хотят найти свободные дома для расселения или ограбления.

Также обыски проводятся с целью поиска мобилизованных дезертиров. Отмечается, что их количество растет ежедневно.

«Недавно с позиций скрылись очередные мобилизованные заключенные, теперь россияне их ищут по квартирам мирных жителей, тщательно проверяют все документы», — резюмировали в Луганской ОВА.

Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что украинские военные постепенно продвигаются ближе к большим городам региона.



На данный момент освобождены уже 12 населенных пунктов Луганской области.