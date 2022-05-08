В Луганской области войска РФ разрушили двухэтажный дом, под завалами могут находиться 11 человек — ОВА 8 мая, 09:14 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела со стороны российских оккупантов в Луганской области (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В ночь на 8 мая российские войска открыли огонь по Шипиловому Луганской области. В результате обстрелов был разрушен двухэтажный дом. По предварительной информации, под завалами оказались 11 человек.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также отмечается, что четыре дома повреждены в Рубежном, девять — в Северодонецке, еще два — в Лисичанске. Эвакуирован один раненый.

Видео дня

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара оккупантов РФ по школе в Белогоровке Луганской области в субботу, 7 мая, предварительно погибли 60 человек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.