В Луганской области оккупанты обстреливают дома и воруют имущество — полиция 22 июля, 15:10 Дом после обстрела (Фото:www.npu.gov.ua)

В течение четверга, 21 июля в полицию поступили сообщения о разрушениях в результате обстрелов российскими войсками в городах Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасное, Горное, Золотое, поселках Вороново и Метелкино Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители заявили, что были разрушены или повреждены квартиры, частные домовладения, общежитие и здание одного из учебных заведений, частная клиника, здание и архитектурная форма учреждения по предоставлению услуг, гаражи и автомобили.

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Также в полицию продолжают поступать сообщения граждан о незаконном завладении транспортными средствами на временно оккупированных территориях области представителями оккупационных войск РФ. Таких сообщений зарегистрировано шесть, похищено девять автомобилей.

Кроме этого, зарегистрировано шесть заявлений руководителей предприятий, которые сообщили о захвате административных зданий, сооружений и имущества, которые остались в Луганской области и незаконно находятся в пользовании оккупационных властей.

В полиции рассказали, что оккупанты проникли в квартиры, частные домовладения местных жителей в населенных пунктах Северодонецк, Вороново и на предприятие в городе Счастье, где незаконно завладели имуществом, бытовой техникой и деньгами. Таких сообщений поступило семь.

Полицейские разоблачили семерых граждан, которые занимаются коллаборационной деятельностью и активно сотрудничают с оккупационными властями.

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