В Луганской области оккупанты обстреливают дома и воруют имущество — полиция

22 июля, 15:10
Дом после обстрела (Фото:www.npu.gov.ua)

Дом после обстрела (Фото:www.npu.gov.ua)

В течение четверга, 21 июля в полицию поступили сообщения о разрушениях в результате обстрелов российскими войсками в городах Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасное, Горное, Золотое, поселках Вороново и Метелкино Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители заявили, что были разрушены или повреждены квартиры, частные домовладения, общежитие и здание одного из учебных заведений, частная клиника, здание и архитектурная форма учреждения по предоставлению услуг, гаражи и автомобили.

Видео дня

Также в полицию продолжают поступать сообщения граждан о незаконном завладении транспортными средствами на временно оккупированных территориях области представителями оккупационных войск РФ. Таких сообщений зарегистрировано шесть, похищено девять автомобилей.

Читайте также:
В компании с КНДР и Ираном. Что даст признание России спонсором терроризма и зачем этого шага требуют и Конгресс США, и Киев

Кроме этого, зарегистрировано шесть заявлений руководителей предприятий, которые сообщили о захвате административных зданий, сооружений и имущества, которые остались в Луганской области и незаконно находятся в пользовании оккупационных властей.

В полиции рассказали, что оккупанты проникли в квартиры, частные домовладения местных жителей в населенных пунктах Северодонецк, Вороново и на предприятие в городе Счастье, где незаконно завладели имуществом, бытовой техникой и деньгами. Таких сообщений поступило семь.

Полицейские разоблачили семерых граждан, которые занимаются коллаборационной деятельностью и активно сотрудничают с оккупационными властями.

https://www.youtube.com/watch?v=3SZR1IimGE8&t=659s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Полиция Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Сергей Фурса
Колумнист, инвестиционный банкир
Тяжелые решения НБУ и Минфина, а также плохие новости из Италии

В Украине на этой неделе вдруг прорвалась плотина экономических новостей

22 июля, 13:40
Мнения
Лео Бабаута: «Выработайте привычку сосредотачиваться» (Фото:gstockstudio/Depositphotos)
Четыре принципа. Как сделать свой день максимально продуктивным
Лео Бабаута
Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал о деньгах страны (Фото:НБУ / Flickr)
Курс доллара, рост цен, печать гривни. /
Что планирует глава НБУ Кирилл Шевченко — 7 главных цифр
22 июля, 07:32
Экономика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X