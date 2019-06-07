В Луганской области во время полевых работ подорвались два тракториста
Вечером в пятницу, 7 июня, в районе Попасной Луганской области во время проведения сельскохозяйственных работ на неустановленном взрывном устройстве подорвались два тракториста.
Об этом сообщил заместитель главы Луганской ОГА Юрий Клименко на своей странице в Facebook.
«Буквально два часа назад трактористы, которые работали в поле между Попасной и селом Новозвановка, подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие ребята, жители села Троицкое 1993 и 1971 г. р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия», — написал Клименко.
По его словам, сейчас пострадавшие находятся в хирургическом отделении Попаснянской центральной районной больницы и получают необходимую помощь. Их состояние здоровья удовлетворительное.
Клименко также отметил, что за период боевых действий на востоке Украины в результате подрывов погибли около 300 гражданских лиц, еще 600 — получили ранения. Среди пострадавших — 125 детей, из которых 27 погибли.