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В Луганской области во время полевых работ подорвались два тракториста

Вчера, 23:28
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В Луганской области во время полевых работ подорвались два тракториста - фото

Юрий Клименко / Facebook

Трактор наехал на неустановленное взрывное устройство

Вечером в пятницу, 7 июня, в районе Попасной Луганской области во время проведения сельскохозяйственных работ на неустановленном взрывном устройстве подорвались два тракториста.

Об этом сообщил заместитель главы Луганской ОГА Юрий Клименко на своей странице в Facebook.

«Буквально два часа назад трактористы, которые работали в поле между Попасной и селом Новозвановка, подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие ребята, жители села Троицкое 1993 и 1971 г. р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия», — написал Клименко.

По его словам, сейчас пострадавшие находятся в хирургическом отделении Попаснянской центральной районной больницы и получают необходимую помощь. Их состояние здоровья удовлетворительное.

Клименко также отметил, что за период боевых действий на востоке Украины в результате подрывов погибли около 300 гражданских лиц, еще 600 — получили ранения. Среди пострадавших — 125 детей, из которых 27 погибли.

Теги:   Трактор Попасная Луганская область

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