В Луганской области в результате боевых действий без газа остались 23 населенных пункта, без света — 22 18 марта, 10:17 Цей матеріал також доступний українською В Луганской области без электроэнергии осталось 96 007 потребителей (Фото:Pascal Rossignol/Reuters)

По состоянию на утро пятницы, 18 марта, в результате боевых действий в Луганской области поврежден ряд газопроводов разных диаметров и давления или закрыты заслонки на выходе из ГРС.

Об этом сообщил в Facebook глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Без газоснабжения 23 населенных пункта полностью и 7 частично, в общей сложности около 35000 абонентов», — говорится в сообщении.

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Также 35 населенных пунктов обесточены, из которых 22 полностью и 13 частично. Без электроэнергии осталось 96 007 потребителей.

В Северодонецке в результате повреждения котельной отключено от теплоснабжения 180 многоквартирных домов. Также поступают сообщения о порывах внутридомовых сетей многоквартирных домов, услугу по централизованному теплоснабжению которым предоставляет Северодонецкая ТЭЦ.

В Лисичанске из-за отсутствия электро-, водоснабжения приостановлено работу 11 котельных КП Лисичансктеплосеть.

В городах Попасная и Золотое частично ограничена подача воды. В селах Нижнее, Нижнее-1 и Новотошковка водоснабжение отсутствует у 2180 абнонентов в связи с обесточиванием в результате боевых действий Светличанского департамента КП ПРВ.

В Попаснянском департаменте в результате обстрела нет электроснабжения. Таким образом, без водоснабжения осталось 9000 абонентов в Попасной.



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В с. Карбонит из-за отсутствия электроснабжения и наличия утечек без воды остались 5599 абонентов.



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