Украинские военные уничтожили Солнцепек россиян в Луганской области с помощью FPV-дрона

3 сентября, 11:36
Поделиться:
Огнеметную систему ТОС-1А Солнцепек уничтожил один украинский FPV-дрон (Фото:Скриншот видео Ахіллес — рота ударних БпАК 92-ї ОМБР імені кошового отамана Івана Сірка/Facebook)

Огнеметную систему ТОС-1А Солнцепек уничтожил один украинский FPV-дрон (Фото:Скриншот видео Ахіллес — рота ударних БпАК 92-ї ОМБР імені кошового отамана Івана Сірка/Facebook)

В Луганской области украинские военные роты ударных БПЛА 92-й ОМБР им. кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили огнеметную систему российских оккупантов ТОС-1А Солнцепек.

Соответствующее видео опубликовали в Facebook роты Ахиллес.

Солнцепек стоимостью $3 млн украинские военные уничтожили с помощью FPV-дрона.

На вооружении системы было 24 термобарические ракеты. Его обслуживали три члена экипажа.

Видео дня

Есть ли боевые потери у войск РФ после атаки дроном, не уточняется.

Ранее сообщалось, что бойцы Национальной гвардии уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс БУК и огнеметную систему ТОС-1А Солнцепёк на Купянском направлении.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X