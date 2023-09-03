Украинские военные уничтожили Солнцепек россиян в Луганской области с помощью FPV-дрона 3 сентября, 11:36 Огнеметную систему ТОС-1А Солнцепек уничтожил один украинский FPV-дрон (Фото:Скриншот видео Ахіллес — рота ударних БпАК 92-ї ОМБР імені кошового отамана Івана Сірка/Facebook)

В Луганской области украинские военные роты ударных БПЛА 92-й ОМБР им. кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили огнеметную систему российских оккупантов ТОС-1А Солнцепек.

Соответствующее видео опубликовали в Facebook роты Ахиллес.

Солнцепек стоимостью $3 млн украинские военные уничтожили с помощью FPV-дрона.

На вооружении системы было 24 термобарические ракеты. Его обслуживали три члена экипажа.

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Есть ли боевые потери у войск РФ после атаки дроном, не уточняется.

Ранее сообщалось, что бойцы Национальной гвардии уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс БУК и огнеметную систему ТОС-1А Солнцепёк на Купянском направлении.